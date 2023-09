COMUNICAT DE PRESA Guvernul Romaniei acorda, in perioada imediat urmatoare, un sprijin financiar de urgenta pentru sectorul cerealelor si cel al semințelor oleaginoase, in conformitate cu prevederile HG 845/2023. Sprijinul exceptional sub forma de grant are in vedere compensarea producatorilor agricoli din sectorul vegetal pentru pierderile economice cauzate de creșterea importurilor de cereale și semințe oleaginoase din Ucraina și reprezinta suma care se acorda acestora, exprimata in lei, pentru suprafețele cultivate cu porumb, orz, rapița și floarea soarelui din cererile unice de plata depuse…