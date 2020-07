Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații susține ca, in acest moment, nu se ia in calcul varianta carantinarii vreunei localitați din Romania, in contextul in care de cateva saptamani, țara noastra se confrunta cu o creștere a cazurilor de infectare cu noul coronavirus. Totodata, ministrul a explicat ca in prezent, ne…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, luni seara, ca s-a decis amanarea celei de-a patra etape de relaxare, care ar fi urmat sa se aplice din 1 iulie. ”Suntem intr-un moment in care gestionam un numar de cazuri crescut si s-a decis sa amanam cea de-a patra etapa de relaxare”, a spus Tataru.…

- PRECAUTIE… Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca Romania este in stare de alerta, avand aproape 200 de cazuri zilnic si o medie de 150 de persoane la Terapie Intensiva. “Sunt conditii pentru a putea reveni gradual la o viata normala. Nu s-a terminat pandemia, nu am coborat panta. Sunt tari care…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti seara. ca la sfarsitul acestei saptamani se va face o evaluare a primei perioade de relaxare. „Stim destul de sigur ca vom redeschide terasele”, a spus Tataru, care a precizat ca daca panta se va mentine, romanii vor avea o viata normala in august.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca in urmatoarele saptamani persoanele infectate cu noul coronavirus, dar care sunt asimptomatice, ar putea sa fie tratate la domiciliu.„Urmaream acest lucru inca de acum patru saptamani in contextul in care creștea numarul de cazuri. Gandind ca atunci cand…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti ca la Suceava managementul spitalului va fi predat de militari unei echipe civile.Managementul spitalului va fi predat de militari unei echipe civile care si-a asumat preluarea mandatului, urmand ca pana la iesirea din starea de urgenta sa fie echipe…

- Ministrul Sanatații raspunde pentru cititorii Libertatea la cateva dintre cele mai frecvente intrebari ale momentului: ce se intampla cu pacienții COVID-19 care stau de o luna in spital, care sunt șansele sa se redeschida școlile și de ce nu testam mai mult.-Domnule ministru, mulți pacienți sunt de…

- Vaslui, 24 apr /Agerpres/ - Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri, pentru Agerpres, ca spera ca situatia de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui, unde 14 cadre medicale din cadrul Sectiei de Pneumologie au fost confirmate cu noul coronavirus, sa fie tinuta sub control."La…