Stiri pe aceeasi tema

- O mie de oameni au fost evacuați din calea focului in provincia canadiana Columbia Britanica, in timp ce localitatea unde a fost inregistrata temperatura record de 49,5 grade Celsius, Lytton, a ars in proporție de 90 la suta. Intre timp, peste 500 de persoane au murit pana acum din cauza caniculei in…

- Doua sectii de politie ale jandarmeriei regale a Canadei din zona Vancouver au anuntat separat ca cel putin 69 de persoane au murit brusc de luni, dupa ce o "cupola de caldura" istorica a lovit vestul Canadei si Statele Unite."Credem ca la majoritatea deceselor a contribuit caldura", se afirma intr-o…

- Scandal in toata regula aseara, 14 iunie, in localitatea maramureșeana Țicau aparținand de orașul Ulmeni. In jurul orei 21.00, polițiștii au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca are loc un scandal in fața unui imobil. In fapt conflictul spontan intre mai multe persoane a pornit…

- Un barbat a fost reținut dupa ce a umilit doi polițiști, intr-o zona comerciala a orașului. Potrivit publicației locale Antidotul, totul s-a intamplat joi, in jurul orei 15.30, in cartierul Țiglina I. Un tanar ar fi sunat la poliție dupa ce ar fi fost agresat de cațiva indivizi, langa un bar, numai…

- Sportivii au fost ucisi in urma ploilor inghetate insotite de vanturi puternice de sambata dupa-amiaza, din padurea raului Galben, langa orasul Baiyin, provincia Gansu (nord-vest). Agentia China Noua a confirmat moartea a 21 de persoane, citand sediul serviciilor de urgenta. Televiziunea CCTV a raportat…

- Sarbatoarea hramului istoric al Catedralei Patriarhale din Bucuresti a fost prilej de manifestare a recunostintei pentru cei care au sprijinit constant eforturile Bisericii in perioada pandemica pe care o traversam, dar si de apreciere a castigatorilor Concursului National Catehetic organizat de…

- Incidentul a avut loc luni, la Școala Gimnaziala nr. 206 din sectorul 6 al Capitalei, cu puțin timp inainte de inceperea orelor. Elevul in varsta de 8 ani a intrat in clasa, in timp ce invațatoarea era in dreptul ușii. In acel moment, dulapul s-a desprins din perete și a cazut peste piciorul copilului,…

- Eveniment Accident rutier cu victime, la Lisa/ Doua persoane au ajuns la spital mai 7, 2021 08:58 Un accident rutier, in urma caruia doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, s-a produs, vineri dimineața, pe DN 51A, pe raza localitații Lisa. Din primele date, in evenimentul rutier…