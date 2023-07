Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – „Norocul vine cand nici cu gandul nu gandești“, spun polițiștii carașeni, a caror colega a gasit o suma de bani pe strada. Aceasta i-a gasit imediat și pe cei care pierdusera banii! „Doi soți din Caraș-Severin avut astazi, 3 iulie, norocul de a primi un apel telefonic de la Cristina,…

- CARAȘ-SEVERIN – In perioada 12-23 iunie, 34 de polițiști incadrați recent la I.P.J. Caraș-Severin au efectuat un stagiu de pregatire profesionala. Este vorba despre un modul de instruire in domeniul tragerii cu armamentul din dotare, organizat de Biroul de Pregatire Profesionala! Acest modul face parte…

- CARAȘ-SEVERIN – In perioada minivacanței de Rusalii, zilnic, sunt la datorie in jur de 150 de polițiști carașeni, dintr-un total de peste 650 angrenați pentru aceasta perioada in dispozitivul de ordine și siguranța publica, din cadrul structurilor de ordine publica, investigații criminale, arme, explozivi…

- Polițiștii timișeni au organizat sambata mai multe acțiuni pe șoselele din Timiș, in timpul carora au fost aplicate 181 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 91 de amenzi au fost date pentru depașirea vitezei legale. Astfel, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Timișoara au organizat sambata,…

- Politistii rutieri și polițiștii de ordine publica, cu atribuții pe linie de poliție rutiera, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au acționat, in perioada 19-21 mai in sistem integrat, pe drumurile publice din județ, pentru creșterea gradului de siguranța rutiera și depistarea conducatorilor…

- In perioada 08-14 mai 2023, polițiștii rutieri din judetul Alba au verificat 202 autovehicule destinate transportului de marfa și 73 autovehicule destinate transportului de persoane. Toți conducatorii au fost testați cu aparatul etilotest. Actiunile politistilor din judetul Alba, pentru cresterea sigurantei…

- ,,Stop accidentelor rutiere, viața are prioritate!’’ – Activitati de educatie rutiera, destinate prescolarilor, derulate de polițiști, la unitati de invatamant din Petrila si Lupeni In data de 25 aprilie 2023, politistii din cadrul Poliției Orașului Petrila au derulat activitati…