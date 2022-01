Stiri pe aceeasi tema

- Petrecere oprita de poliție, la Timișoara. Polițiștii de la Secția 2 au dat amenzi de 15.000 lei dupa ce au fost anunțați ca intr-un imobil de pe Calea Martirilor se ține o petrecere. Mai mulți tineri au fost sancționați pentru ca au participat la un eveniment, intr-un spațiu inchis.

- Polițiștii locali au organizat, in ultimele doua saptamani, o ampla acțiune de verificare a sistemelor publicitare din oraș, constatand ca o mare parte dintre acestea nu sunt amplasate conform prevederilor legale.

- A fost razie in weekend, pe strazile din Timișoara, dar și pe mai multe drumuri din județ. Oamenii legii au aplicat sute de amenzi in trei zile in care i-au luat la ochi in special pe cei care circula cu viteza prea mare. Zeci de persoane au ramas fara permisele de conducere.

- ACȚIUNI PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR CAUZATE DE VITEZA EXCESIVA In perioada 13-14 noiembrie, politistii cu atribuții pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au desfașurat acțiuni pentru reducerea numarului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora determinate…

- Ziua de ieri a fost una a raziilor pentru forțele de ordine in Timiș, care au acționat, in paralel, in Timișoara și Deta. In cadrul acțiunii din Timișoara au fost legitimate 177 de persoane, verificate 122 de societați comerciale, controlate 29 de autovehicule și 4 mijloace de transport in comun.…

- Polițiștii locali au aplicat, noaptea trecuta, cinci sancțiuni contravenționale in valoare totala de 1.900 de lei, pentru consum de bauturi alcoolice in locuri nepermise. Astfel, in jurul orei 23:00, au fost depistate trei persoane care consumau alcool pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu, iar in jurul…

- Un numar de 427 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate si 44 de premise de conducere au fost retinute de politistii rutieri in perioada 8 - 10 octombrie, in urma unei actiuni pentru cresterea gradului de disciplina rutiera, desfasurata pe raza judetului Galati, informeaza, luni, Inspectoratul…

- Politistii au legitimat mai multe persoane, pe raza judetului Constanta.Politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta, Mangalia si Medgidia au desfasurat in cursul zilei de ieri mai multe actiuni pentru prevenirea si combaterea raspandirii virusul SARS CoV 2, dar si pentru mentinerea ordinii…