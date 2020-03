Aproape 90% dintre muncitorii din fabrici au un salariu net de cel mult 3.000 de lei (studiu) Aproape 90% dintre muncitorii din fabricile din Romania incaseaza lunar sume nete de pana la 3000 de lei, in timp ce 66,6% dintre specialistii de productie au venituri lunare nete intre 2.200 si 4.000 de lei, potrivit unui studiu realizat in februarie de o agentie de cercetare de piata, in randul a 420 de lucratori in fabrici, pe un esantion reprezentativ national. Doar 18% dintre muncitorii din fabricile din Romania (blue collars) se declara nemultumiti de locul de munca, iar in randul inginerilor, procentul scade si mai mult, la doar 9%. Daca ne uitam la motivele de satisfactie la locul de munca,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In luna februarie a anului in curs, agenția de cercetare de piața IZI Data a realizat un studiu de piața in randul a 420 de lucratori in fabricile din Romania, cu reprezentativitate regionala și per industrie. Studiul a urmarit sa masoare condițiile de munca ale categoriei “gulere albastre” dar și ale…

- Doar 18% dintre muncitorii din fabricile din Romania se declara nemultumiti de locul de munca, in timp ce in randul inginerilor, procentul scade la doar 9%. In timp, 42% se declara multumiti si foarte multumiti de beneficiile salariale si 66% dintre acestia sustin ca atmosfera de la locul de munca…

- "Conditiile echitabile de munca sunt centrul unei economii de piata functionale. Cetatenii se asteapta ca Uniunea Europeana sa le ofere niveluri ridicate de bunastare, in timp ce economia se indreapta catre modele de crestere mai ecologice si mai digitalizate. Veniturile adecvate sunt esentiale pentru…

- Romanii din diaspora se vor intoarce acasa nu numai pentru salariu, ci vor predictibilitate in ceea ce priveste nivelul de trai, a declarat, sambata, la Antena 3, Emanuel Victor Picu, presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), potrivit Agerpres. "Romanii se vor intoarce…

- Romanii din diaspora se vor intoarce acasa nu numai pentru salariu, ci vor predictibilitate in ceea ce priveste nivelul de trai, a declarat, sambata, la Antena 3, Emanuel Victor Picu, presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). "Romanii se vor intoarce acasa…

- Deputatul USR Claudiu Nasui a semnalat ca Romania este campioana europeana la saracie in munca, intrucat 41% dintr-un salariu minim este luat de stat, astfel incat aceasta povara pe munca ii ține pe romani in pragul subzistenței și ii determina fie sa plece din țara, fie sa nu mai munceasca.„Romania…

- Jumatate dintre persoanele care isi cauta un nou loc de munca ar renunta la 11,7% din salariu, in medie, daca ar primi o flexibilitate mai mare a programului de lucru, iar peste o treime dintre acestea ar ceda din salariu in schimbul unor programe de invatare si imbunatatire a competentelor.

- Asiguratorii au nevoie de o transformare profunda si de forta de munca specializata, iar in Romania atragerea unor specialisti in acest domeniu devine parte a unui adevarat "razboi" pentru talente, arata Raportul EY Insurance Outlook 2020, elaborat pe baza consultarilor cu liderii din domeniu de…