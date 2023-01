Aproape 90% dintre locuitorii unei provincii din China, contaminaţi cu Covid-19 Aproape 90% dintre locuitorii provinciei chineze Hnean, una dintre cele mai populate, au fost contaminati cu covid-19, anunta luni un reprezentant al autoritatilor sanitare regionale, in contextul in care China inregistreaza o crestere fara precedent a imbolnavirilor, relateaza AFP. China a ridicat in mod brusc, in decembrie, marea majoritate a masurilor sanitare anticovid, in urma unor manifestatii fara precedent, dupa trei ani de restrictii, cele mai drastidce din lume. Numarul imbolnavirilor a crescut imediat exponential Numarul imbolnavirilor a crescut imediat exponential, sistemul sanitar… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 90% dintre locuitorii din provincia Henan, a treia cea mai populata din China, au fost infectați cu coronavirus, a declarat un oficial local de rang inalt, in timp ce țara se lupta cu un val fara precedent al numarului de cazuri, relateaza The Guardian . ”Incepand cu 6 ianuarie 2023, rata de…

- Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca autoritațile din China nu prezinta suficient de bine impactul valului COVID in țara. Cele mai mari probleme sunt legate de raportarea deceselor, potrivit BBC.

- Guvernul francez a interzis miercuri vanzarea online a produselor pe baza de paracetamol pana la sfarsitul lunii ianuarie, pe fondul dificultatilor continue de aprovizionare cu acest analgezic utilizat frecvent, informeaza AFP. „Vanzarea pe internet a specialitatilor compuse exclusiv din paracetamol…

- Pandemia de Covid-19 implinește oficial trei ani pe 30 ianuarie: in 2020, Organizația Mondiala a Sanatații a declarat boala respiratorie ca fiind o urgența de sanatate publica de interes internațional. Dar aceasta luna nu ofera prea multe motive de relaxare in urma saltului haotic și abrupt al Chinei…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) are nevoie de mai multe informatii in vederea evaluarii celei mai recente cresteri a numarului de cazuri de infectare in China, a declarat directorul general al agentiei ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmite vineri Reuters.

- Statele Unite iau in considerare sa impuna restrictii de intrare pe teritoriul lor calatorilor venind China, unde autoritatile si-au relaxat brusc masurile de combatere a COVID-19, au indicat marti responsabili americani, scrie AFP. Statele Unite ”urmaresc datele stiintifice si recomandarile expertilor…

- Zhejiang, o mare provincie industriala din China, situata in apropiere de Shanghai, se lupta cu aproximativ un milion de noi infecții zilnice cu COVID-19, un numar care se așteapta sa se dubleze in zilele urmatoare, a declarat duminica guvernul provincial, noteaza Reuters. In ciuda unui numar record…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca exista riscul ca un nou val de imbolnaviri de COVID sa se declanseze in China, in conditiile in care autoritatile de la Beijing relaxeaza restrictiile, iar nivelul de imunitate este relativ scazut, mai ales in randul oamenilor in varsta, anunța BBC, potrivit…