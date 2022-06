Stiri pe aceeasi tema

- Asta in contextul in care numarul mașinilor electrice din oraș a crescut considerabil in ultimii ani, iar investiția era necesara. Viceprimarul municipiului Sacele, Geczi Gellert: Au fost niște studii conexe – ca sa le spun așa – in ceea ce privește evoluția numarului acestor vehicule inmatriculate…

- Consiliul Județean Timiș vrea sa extinda proiectul implementarii de stații electrice de incarcare a autovehiculelor in intreg județul. Astfel, conform proiectului, ar urma sa fie instalate 13 asemenea stații, cu o valoare a investiției de 3,1 milioane de lei, banii fiind solicitați prin Administrația…

- MEGA proiecte la Alba Iulia: 21 de autobuze electrice, zeci de stații de incarcare și o pista de biciclete de 2.5 km. Valoarea totala depașește 12.5 milioane de euro MEGA proiecte la Alba Iulia: 21 de autobuze electrice, zeci de stații de incarcare și o pista de biciclete de 2.5 km. Valoarea totala…

- Targumureșenii sunt deja familiarizați cu Lime, avand in vedere programul pilot care s-a desfașurat anul trecut, iar la ultima ședința, Consiliul Local a votat proiectul de hotarare care a deschis oportunitatea tuturor firmelor de profil de a aduce trotinete electrice la Targu Mureș, a anunțat marți,…

- Consiliul local Bacau a aprobat o hotarare prin care se solicita peste 14 milioane de euro din PNRR pentru achiziționarea de autobuze nepoluante, a informat viceprimarul Liviu Miroșeanu. „Am mai facut un pas pentru asigurarea unui transport de calitate. Proiectul prin care solicitam finanțare de 72,17…

- Bacaul ar putea avea autobuze nepoluante și stații de incarcare electrice, care sa deserveasca și comunele limitrofe, a anunțat viceprimarul Liviu Miroșeanu. „Am mai facut un pas pentru asigurarea unui transport de calitate. Proiectul prin care... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- MIS Grup, constructorul care a amenajat stațiile de incarcare ale autobuzelor electrice care vor circula pe ruta linia verde, ar fi lasat doua zile doua strazi fara apa, dupa ce ar fi lovit o conducta principala de apa, in timpul lucrarilor. Cititorii Bistrițeanul.ro au semnalat faptul ca MIS Grup,…

- „Am venit aici și am facut reclamație. Mi s-a dat o factura de 730 de lei pe minus și la 3 saptamani am primit pe plus. Nu știu ce sa fac, sunt dezorientat ca nu știu cat sa platesc. E strigator la cer”, spune un roman.In aceasta situație se afla tot mai mulți romani, care zilnic cauta sa-și faca dreptate…