Aproape 9 din 10 români nu și-au permis o vacanță în 2019 Aproape 9 din 10 (86,8%) dintre romanii aflați in risc de saracie nu și-au putut permite o vacanța de o saptamana, in 2019, fiind a doua țara dupa Grecia (88,9%), și urmata de Croația (84,7%), Cipru (79,2%) și Slovacia (76,1%), potrivit Confederației Europene a Sindicatelor (ETUC). Potrivit comunicatului, 28% dintre cetațenii UE nu iși pot permite o vacanța timp de o saptamana departe de casa, iar acest procent crește la 59,5% pentru persoanele al caror venit este sub pragul de risc de saracie. „Majoritatea cetațenilor ale caror venituri sunt sub 60% din venitul median sunt șomeri sau pensionari,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 28% dintre cetatenii Uniunii Europene, sau 35 milioane de persoane, nu isi permit sa mearga intr-o vacanta de vara timp de o saptamana, o cifra care creste la 59,5% pentru persoanele cu venituri sub rata riscului de saracie, arata un studiu publicat luni de Confederatia Europeana a Sindicatelor…

- Aproape 9 din 10 (86,8%) dintre românii aflați în risc de saracie nu și-au putut permite o vacanța de o saptamâna, în 2019, fiind a doua țara dupa Grecia (88,9%), și urmata de Croația (84,7%), Cipru (79,2%) și Slovacia (76,1%), potrivit Confederației Europene a Sindicatelor (ETUC),…

- Numarul țarilor al caror Plan Național de Redresare și Reziliența (PNRR) a fost aprobat crește la 16 din 27, conform datelor oferite de reprezentanții Comisiei Europene. In cazul Romaniei, o decizie se va lua abia la toamna. Primul plan aprobat a fost cel al Portugaliei, pe 16 iunie. Austria, Belgia,…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca invita Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Irlanda, Grecia, Spania, Franta, Croatia, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia si Slovacia sa puna in aplicare diverse dispozitii ale Regulamentului 1143/2014 privind prevenirea si…

- Organizațiile de mediu din mai multe țari dni Europa Centrala și de Est, printre care și România, au trimis reprezentanților Consiliului Uniunii Europene o declarație comuna prin care se opun reintroducerii proiectelor pe baza de gazelor fosile ca Proiecte de interes comun. Scrisoarea vine dupa…

- Grupul Aaylex, producatorul puilor Cocorico, fondat de Bogdan Stanca, preia Banvit Foods, unul dintre cei mai mari producatori de furaje si de pui de o zi din Romania. Tranzactia va fi finantata dintr-un credit de circa 20 milioane euro luat de la CEC Bank si EximBank. Banvit Foods detine o fabrica…

- Dintre cele 1.216 regiuni din tarile UE, se estimeaza ca aproximativ doua treimi (802 regiuni) vor avea o populatie mai mica in 2050 decat in 2019, in timp ce aproximativ o treime (414 regiuni) vor avea o populatie mai mare, arata Eurostat. Exista o variatie considerabila a estimarilor intre tari. In…

- Dintre cele 1.216 regiuni din tarile UE, se estimeaza ca aproximativ doua treimi (802 regiuni) vor avea o populatie mai mica in 2050 decat in 2019, in timp ce aproximativ o treime (414 regiuni) vor avea o populatie mai mare, arata Eurostat. Exista o variatie considerabila a estimarilor intre tari. In…