Aproape 85.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore Autoritațile au anunțat ca 84.647 de persoane au fost vaccinate anti-Covid in ultimele 24 de ore in Romania, dintre care 65.008 au fost imunizate cu Pfizer, 9.616 cu Moderna și 10.023 cu AstraZeneca. De la debutul campaniei de vaccinare, 3.147.573 de persoane au fost inoculate cu unul dintre vaccinuri, 1.850.086 primind și rapelul. Astfel, conform informațiilor transmise marți seara de Comitetul national de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV), in ultimele 24 de ore au fost administrate 84.647 doze, dintre care 55.195 ca prima doza și 29.452 ca rapel. De la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

