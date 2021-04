Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost vaccinate impotriva COVID-19 peste 51.300 de persoane, conform datelor transmise luni seara de Comitetul de coordonare a vaccinarii. Au fost vaccinate, in ultimele 24 de ore, 51.370 de persoane: 43.451 cu Pfizer, 3.943 cu Moderna și 3.976 cu AstraZeneca. Au…

- In total, de la inceputul campaniei de vaccinare din decembrie, au fost imunizate impotriva COVID 2.065.575 de persoane, conform datelor oficiale. 57.969 de persoane au fost imunizate in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise vineri, 2 aprilie, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș, s-a administrat un numar total de 3.368 vaccinuri, dintre care 2.742 de Pfizer, 270 – Moderna si 457 – AstraZeneca. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare s-a administrat un numar de 79 vaccinuri; in cadrul etapei a II a – 2.192 vaccinuri, iar in …

- Social Aproape 700 de persoane s-au vaccinat, ieri, impotriva COVID-19 in centrele din județ martie 23, 2021 15:14 696 de persoane, dintre care 232 cu prima doza și 464 cu a doua doza (rapel), au fost vaccinate, ieri, in centrele de imunizare funcționale la nivelul județului Teleorman, potrivit datelor…

- In ultimele 24 de ore, au fost vaccinate anti-Covid 38.695 de persoane, miercuri Romania trecand pragul de 1 milion de persoane vaccinate. De la debutul campaniei in Romania, in 27 decembrie, au fost vaccinați 1.022.066 de oameni. Potrivit datelor transmise miercuri de Comitetul de coordonare a vaccinarii,…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.361 de vaccinuri (140 Moderna); (639 AstraZeneca) si restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 193 de vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului…

- Inca aproape 40 de mii de persoane au fost imunizate impotriva coronavirusului in ultimele 24 de ore, din care mai mult de 20 de mii cu a doua doza de vaccin. Au fost folosite toate cele trei vaccinuri aprobate in Uniunea Europeana si in Romania- Pfizer, Moderna si AstraZeneca. De ieri pana azi au fost…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat ca in ultimele 24 de ore 39.820 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19. Dintre cele 39.820 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 18.824 au primit prima doza de vaccin (7.538 – Pfizer,…