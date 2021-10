Un numar de 79.559 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, a informat, miercuri, Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit CNCAV, de la inceputul campaniei de vaccinare anti-COVID au fost administrate 11.385.711 de doze de vaccin, pentru 6.093.641 persoane, dintre care 5.742.037 au primit schema completa si 601.738 s-au imunizat cu doza a treia. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 37 de reactii adverse, sase de tip local si 31 de tip general. The post Aproape 80.000…