Deși cazurile de infectare cu coronavirus sunt in continua creștere, se pare ca romanii nu mai vor sa se vaccineze. In ultimele 24 de ore de exemplu au fost vaccinate cu prima doza de ser doar 7.838 de persoane, iar cu cea de-a doua doza (schema completa) 3.852 de persoane. In total, de la debutul campaniei de vaccinare impotriva virusului ucigaș au fost vaccinați cu schema completa 5.064.546 de persoane, conform cifrelor furnizate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților Privind Vaccinarea Impotriva Covid-19. The post Aproape 8.000 de persoane s-au vaccinat impotriva coronavirusului…