- O casa noua, dupa ani de trai in condiții inimaginabile. Pentru o familie din Timiș este un vis implinit, cu sprijin de la Mitropolitul Banatului. Cunoscut pentru actele sale de caritate, IPS Ioan Selejan le-a daruit o casa cu o curte mica, aproape de școala.

- Operațiune de amploare a polițiștilor de la crima organizata din mai multe județe, miercuri dimineața. Oamenii legii au descins in 37 locații din Timiș, Arad, Caraș-Severin, Cluj și Iași pentru a destructura o rețea care se ocupa de traficul de migranți și de droguri.

- 37 de percheziții domiciliare au loc miercuri dimineața in județele Arad, Timiș, Cluj, Iași și Caraș-Severin, in cadrul unei acțiuni care vizeaza destructurarea unui grup infractional organizat specializat in traficul de migranți și traficul de droguri de risc și de mare risc. Descinderile sunt efectuate…

- Procurorii DIICOT fac joi dimineata 61 perchezitii domiciliare, in judetele Timis, Caras Severin si Hunedoara intr-un dosar de trafic de droguri, informeza News.ro. Mare parte din droguri proveneau din plantatii de canabis din Spania, iar acestea ajungeau in Timisoara. DIICOT precizeaza ca actiunea…

- CARAȘ-SEVERIN – Traficanți de arme și de droguri, ridicați de polițiștii de la Crima Organizata Timișoara, la primele ore ale dimineții. Gruparea, condusa de un caransebeșean inchis in prezent la Penitenciarul Timișoara, facea trafic internațional cu armament, valuta falsa și droguri! Polițiștii timișoreni,…

- RESITA – DSP Caraș-Severin a primit cantitatea de comprimate de iodura de potasiu ATB 65 mg., repartizata de Ministerul Sanatații prin intermediul Antibiotice SA Iași. Comprimatele sunt calculate a fi suficiente pentru toata populația eligibila a județului! Acestea vor ramane in depozitul farmaceutic…

- La data de 22 martie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, au efectuat 6 percheziții domiciliare, in județul Prahova, la domiciliile unor persoane banuite de constituirea unui grup infracțional organizat,…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Cluj au retinut trei persoane la domiciliul carora au fost descoperite, in urma unor perchezitii, cantitati importante de droguri, potrivit Agerpres."La data de 10.03.2022, procurorii DIICOT - Serviciul…