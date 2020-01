Aproape 8.000 de ordine de protectie provizorii, intocmite de politisti in 2019. Cate au fost emise la Constanta

Pe parcursul anului 2019, la nivel national, politistii au emis 7.986 de ordine de protectie provizorii, dintre acestea 2.958 fiind transformate in ordine de protectie. La nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, in anul 2019 au fost emise 192 de ordine de protectie provizorii, dintre care 161 in mediul urban si 31 in mediul rural. Politistii emit ordine de protectie provizorii, in exercitarea atributiilor de serviciu, cand constata ca exista un risc iminent ca viata, integritatea ...