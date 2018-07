Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 26 iunie 2018, Politia Municipiului Blaj, prin Compartimentul Rutier Blaj, a desfasurat o actiune pentru creșterea gradului de disciplina rutiera, in scopul prevenirii accidentelor de circulatie rutiera comise pe fondul starii tehnice a autovehiculelor. La aceasta actiune au participat polițiștii…

- Politistii din Sebes impreuna cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba au desfașurat o actiune cu efective marite, pe raza de competenta, ce a avut ca scop prevenirea faptelor de natura infracționala si contraventionala. Au fost controlate 48 de autovehicule, au fost aplicate…

- Politistii locali actioneaza atat din oficiu, cat si la solicitarea cetatenilor pentru combaterea incalcarii normelor privind mentinerea curateniei si protejarii mediului pe raza municipiului Constanta, transmis reprezentantii Politiei Locale Constanta. Astfel, la data de 29.05.2018, in jurul orelor…

- Ieri, polițiștii suceveni de ordine publica au constatat savirșirea unei infracțiuni, au aplicat 99 de amenzi in cuantum de 38.990 de lei și au confiscat bunuri in valoare de aproximativ 6.000 de lei. Totul intr-o acțiune pentru prevenirea criminalitații stradale. De asemenea, polițiștii au depistat…

- La data de 7 mai a.c., politistii Serviciului Rutier impreuna cu cei din cadrul Biroului Rutier Constanta si Biroului Rutier Mangalia au desfasurat o actiune pe linia indisciplinei pietonale.Potrivit IPJ Constanta, cu aceasta ocazie, politistii rutieri au aplicat 192 de sanctiuni contraventionale, in…

- In perioada 27 aprilie 1 mai a.c., peste 300 de politisti au actionat, zilnic, in statiunile de pe litoralul romanesc, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Potrivit IPJ Constanta, fiind cunoscut faptul ca, in perioada minivacantei de 1 Mai, cei mai multi…

- La data de 19 aprilie, lucratorii Serviciului Rutier, impreuna cu lucratorii din cadrul Biroului Rutier Constanta, au actionat pe linia nerespectarii regimului legal de viteza.Politistii constanteni au aplicat 210 sanctiuni, dintre care 204 pentru viteza si au fost retinute 4 permise de conducere si…

- Politistii locali actioneaza atat din oficiu, cat si la solicitarea cetatenilor pentru combaterea incalcarii normelor de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice precum si a mentinerii curateniei si protejarii mediului pe raza municipiului Constanta.Astfel, la data de 12.04.2018, in intervalul…