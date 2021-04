Cea mai mare campanie de vaccinare din istorie a ajuns la 797 de milioane de doze administrate pentru imunizarea contra Covid-19 in 154 de țari, arata datele centralizate de Bloomberg. Potrivit sursei citate, ritmul mediu din ultima saptamana a ajuns la aproximativ 18 milioane de doze pe zi. Statele Unite au facut pana acum aproape […] The post Aproape 800 milioane de doze de vaccin anti-Covid, administrate in lume. Cum sta Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .