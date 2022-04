Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Cristian Vasilcoiu, a anuntat ca, in momentul de fata, in Romania sunt inregistrate 3.286 de contracte de munca ale unor cetateni ucraineni, cu 728 mai multe decat in data de 24 februarie, de cand a debutat conflictul din Ucraina. „Si,…

- Razboi in Ucraina, ziua 30. Aproximativ 3,7 milioane de persoane au parasit Ucraina in ultimele patru saptamani, dupa lansarea invaziei militare ruse pe 24 februarie, indica un bilant publicat de ONU. Ministerul Afacerilor Interne a informat vineri ca, de

- Peste 4000 de refugiați din Ucraina au cerut azil in Romania, de cand a inceput razboiul in aceasta țara. Ministerul Afacerilor Interne al Romaniei a anunțat ca 4.180 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, pana la data de 20 martie 2022. Dintre aceste persoane, 57 au depus solicitarea catre…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, luni, ca 233 de cetateni ucraineni care au ajuns in tara noastra dupa ce au fugit de razboiul din Ucraina s-au angajat, in domenii precum servicii si productie, relateaza Agerpres. ”La zi, 223 de persoane, 47 de persoane prin ANOFM, restul de persoane prin…

- BRUXELLES. Comisia Europeana a decis trimiterea catre Parlamentul European a unei propuneri privind amendarea Regulamentului nr.1303/2013 și a Regulamentului nr. 223/2014 ca parte a Acțiunii de Coeziune pentru Refugiați in Europa (CARE). Prin aceasta propunere se prevede o cofinanțare de 100% și o flexibilizare…

- De la inceperea razboiului din Ucraina, 3.288 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, transmite luni ministerului Afacerilor Interne, potrivit Agerpres.Ministerul Afacerilor Interne precizeaza ca acestia beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala."Pe intreaga perioada…

- Peste 1.400 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania de la inceperea conflictului din tara vecina, a informat, joi, Ministerul Afacerilor Interne.”De la inceperea conflictului din Ucraina, 1.408 cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. Acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile…

- Vicepresedintele Comisiei Europene, Margaritas Schinas, a atentionat ca, in cazul in care criza ucraineana va continua sa se amplifice, va exista foarte probabil un aflux de refugiati ucraineni catre Uniunea Europeana, informeaza vineri dpa. In cel mai dificil scenariu, mai mult de un milion de refugiati…