Numai la nivelul județului Cluj au fost descoperite aproape 800 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, in ultimele 24 de ore. Rata de infectare in municipiul Cluj-Napoca a ajuns la 8.34, o creștere rapida, avand in vedere ca joi incidența era abia la 7.14 la mie.Situația epidemiologica in județul Cluj…