- Politistii au aplicat, joi, sanctiuni contraventionale in valoare de peste 70.000 de lei in urma unei actiuni desfasurate in Capitala pentru prevenirea si combaterea faptelor ilegale din domeniul piscicol. Politisti de la Directia Generala a Municipiului Bucuresti, impreuna cu specialisti ai Garzii…

- In ultimele 24 de ore, pompierii argeșeni au verificat 19 societați comerciale și 285 de persoane fizice. Dintre acestea din urma, 17 au fost surprinse ca nu respectau masurile de protecție individuala in conformitate cu prevederile legale, in spații inchise. Reprezentanții ISU Argeș au aplicat o amenda…

- Politistii au aplicat, duminica, in Bucuresti, 12 sanctiuni pentru nerespectarea masurilor de prevenirea si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 in urma unor controale in mijloacele de transport in comun, anunta Politia Capitalei.Potrivit sursei citate, in intervalul orar 10,00-18,00, Directia…

- Politistii au aplicat, in weekend, 54 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala impotriva COVID-19 si unui numar de doua societati comerciale care nu au respectat masurile de diminuare a impactului riscurilor si respectiv pentru organizarea de activitati…

- In data de 18.07.2020 , Direcția Generala de Politie a Municipiului București - Brigada de Poliție Transport Public a desfașurat acțiuni de verificare a modului in care sunt respectate prevederile Legii nr 55/2020, masurile de protecție impotriva infectarii cu virusul COVID-19, la metrou, potrivit…

