Aproape 80% dintre pușcăriași sunt vaccinați împotriva Covid-19 In penitenciarele din Romania s-a vaccinat intens, ajungandu-se, astfel, ca aproape 80% dintre persoanele care sunt in inchisori sa fie vaccinate. In contextul epidemiologic actual, data fiind creșterea, la nivel național, a numarului de cazuri COVID-19 raportate in valul 4 al pandemiei, Administrația Naționala a Penitenciarelor a intensificat, in considerarea atributului managerial al coordonarii și indrumarii unitaților subordonate, seria activitaților preventive, axate pe reiterarea necesitații protejarii starii de sanatate a personalului și a persoanelor custodiate, cu accent pe importanța… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 95% dintre angajați Federației Romane de Fotbal (FRF) sunt vaccinați, iar in cadrul staff-urilor tuturor echipelor naționale procentul este de 100%. In plus, la ultima acțiune a primei reprezentative, procentul jucatorilor vaccinați a fost de aproape 80%, informeaza FRF. In februarie 2021, Federația…

- Un numar de 71.171 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 32.200 reprezinta prima doza, 17.214 – doza a doua si 21.757 – doza a treia, a informat, sambata, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Restricția suprema: Deținuții din penitenciare „model” de vaccinare pentru persoanele din libertate. Mai vaccinați decat polițiștii și oamenii liberi Restricția suprema: Deținuții din penitenciare „model” de vaccinare pentru persoanele din libertate. Mai vaccinați decat polițiștii și oamenii liberi…

- 78% dintre persoane private de libertate sunt vaccinate, in timp ce doar 62% dintre polițiștii din penitenciare sunt imunizați, potrivit datelor furnizate de Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP). La nivelul tuturor unitaților din sistemul poliției penitenciare, au fost accelerate demersurile…

- Un procent de 78% dintre detinuti si 62% dintre politistii de penitenciare sunt vaccinati împotriva COVID-19, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP). „În contextul epidemiologic actual, data fiind cresterea, la nivel national, a numarului…

- Romania se vaccineaza: peste 7.000.000 de persoane vaccinate Astazi am depasit pragul de 6.000.000 de persoane vaccinate cu cel putin o doza.Vaccinarea ramane cea mai la indemana solutie de protectie impotriva COVID 19, transmite RO VACCINARE pe pagina de socializare. Prin vaccinare impotriva COVID…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca aproape 13.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, din care peste 9.300 cu prima doza. Potrivit CNCAV, 12.966 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, din care 9.316…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, luni, ca aproape 12.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, din care peste 7.800 cu prima doza. Numarul persoanelor vaccinate cu schema completa a depasit 5 milioane. Potrivit CNCAV,…