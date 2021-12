Aproape 80% dintre companii își vor recompensa angajații de Sărbători Aproximativ 77% dintre companii isi vor recompensa angajatii de sarbatori, prin acordarea de bani, zile libere sau cadouri. Aproximativ circa 28% dintre companiile din Romania vor acorda abgajaților prime de Craciun, 18% vor oferi zile libere suplimentare, iar 16% spun ca vor recompensa angajatii cu pachete de sarbatori, potrivit unui studiu realizat de platforma de recrtutare online, eJobs. De asemenea, 15% dintre companii intenționeaza sa-și recompenseze, la final de an, angajații cu al 13-lea salariu, cu bonusuri de performanta, teambuilding-uri sau tombole cu premii. Doar 12% dintre companii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

