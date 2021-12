Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Olivier Veran, va susține joi o conferința de presa, pentru a anunța noile masuri ce vor intra in vigoare in Franta și va da informatii suplimentare despre a treia doza de vaccin anti-Covid.Aceasta a treia doza ar trebui sa condiționeze valabilitatea pasaportului sanitar, scrie…

- Franța se confrunta cu inceputul celui de-al cincilea val al pandemiei de coronavirus, a declarat ministrul francez al Sanatații, Olivier Veran, conform Reuters. Ministrul francez a spus intr-un interviu ca țara sa se afla in prezent la inceputul celui de-al cincilea val al pandemiei, la fel ca „mai…

- Președintele Franței a spus ca din 15 decembrie, „persoanele de peste 65 de ani” și oamenii cu comorbiditați vor trebui sa faca a treia doza de vaccin Covid-19 pentru a beneficia in continuare de permisul de sanatate, așa numitul certificat verde, anunța Le Figaro. Franta va extinde campania de vaccinare…

- Cea mai mare rata de vaccinare anti-COVID, de peste 50%, este in randul persoanelor cu varsta intre 50-59 de ani, urmate de cele intre 60-69 de ani, conform coordonatorului campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița. Cel mai mic procent de vaccinare este in randul persoanelor de peste 80…

- Premierul Frantei, Jean Castex, a anuntat joi seara blocarea pretului la gaze pe parcursul anului 2022 si acordarea unei indemnizatii de 100 de euro pentru compensarea efectelor inflatiei. "Acordam o indemnizatie pentru inflatie in valoare de 100 de euro, care le va fi oferita francezilor care castiga…

- Spitalele, casele de ingrijiri si centrele de sanatate au suspendat in jur de 3.000 de lucratori din toata Franta pentru ca nu au respectat vaccinarea obligatorie impotriva Covid, a anunțat joi Guvernul de la Paris. Obligativitatea vaccinarii pentru lucratorii din spitale si casele de ingrijiri…

- Peste 12 mii de lucratori straini care s-au aflat in prima linie in timpul epidemiei de COVID-19 au primit cetațenia franceza. Anunțul a fost facut de Ministerul de Interne de la Paris, care a menționat ca a simplificat procedura de dobandire a cetațeniei in septembrie 2020.