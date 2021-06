Stiri pe aceeasi tema

- Cipru a deschis o ancheta, dupa ce femeie de origine britanica, in varsta de 38 de ani, a avut un ”episod trombotic grav” dupa ce a fost vaccinata la 6 mai cu prima doza de vaccin impotriva COVID de la AstraZeneca, potrivit agentiei cipriote de presa CNA, relateaza AFPm citata de News.Victima, a carei…

- Biroul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a avertizat ca pandemia de coronavirus ar putea avea efecte neprevazute - ducând la o mai mare obezitate în rândul copiilor, relateaza dpa și Agerpres. Un raport al biroului regional al OMS publicat marti a constatat…

- Guvernul suedez vrea sa inchida aeroportul Bromma, din vestul capitalei Stockholm, pentru ca pe acest teren sa fie construite aproximativ 30.000 de noi locuinte, reducand astfel un deficit de spatii de locuit care a provocat o crestere exploziva a pretului locuintelor in capitala Suediei, transmite…

- Studiul a fost realizat pe baza unor cercetari desfasurate de Centrul de Cercetare si Dezvoltate Sociala "Solidaritatea" (CCDSS).Potrivit sursei citate, procentajul lucratorilor din sanatate vaccinati este de circa 45%.„Autoritatile gresesc atat in privinta sumelor, cat si in cea a consecintelor vehicularii…

- Autoritațile au declarat ca la trei saptamani dupa prima doza, oamenii ar putea sa se intalneasca cu apropiații lor chiar și in interior, iar activitațile in casele de ingrijire a persoanelor in varsta ar putea relua. Pensionarii care au fost vaccinați pot merge din nou la magazine. Statul suedez reduce…

- AstraZeneca s-a vazut nevoita, duminica, sa sublinieze ca vaccinul sau contra Covid-19 nu conține niciun ingredient derivat din porc, reacția venind dupa ce Indonezia, cea mai populata țara musulmana din lume, a spus ca produsul încala legea islamica.Cea mai înalta autoritate musulmana…