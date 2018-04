Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de 79 de cetateni din Siria, Iran, Irak, Turcia si China, care au solicitat azil in Romania, au incercat sa iasa ilegal din tara vineri dimineata, pe la punctul de trecere a frontierei Bors, ascunsi intr-un automarfar. Printre acestia se aflau si 20 de copii. Potrivit Politiei de Frontiera,…

- Migranți din Iran, Irak, Siria, Turcia și China, inclusiv 20 de copii, au incercat sa iasa ilegal din țara fiind inghesuiți intr-un automarfar. Camionul a fost oprit la granița de frontieriștii din Bihor. In dimineata zilei de vineri, 06.04.2018, in jurul orei 09.30, la punctul de trecere de la Borș,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Bors – judetul Bihor au depistat 79 de persoane avand cetatenie declarata Iran, Irak, Siria, Turcia si China, care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunse in interiorul unui ...

- Polițiștii de frontiera români și bulgari au desfașurat o ampla acțiune de combatere a migrației ilegale, ocazie cu care au descoperit, ascunși în mai multe microbuze ce veneau din Turcia și erau conduse de cetațeni din R. Moldova, treisprezece cetațeni irakieni și iranieni, care încercau…

- Politistii de frontiera de la PTF Nadlac II au verificat un camion care urma sa iasa din tara, condus de un cetatean bulgar in varsta de 23 de ani, descoperind sase persoane ascunse in partea superioara a remorcii, unde a fost creat un compartiment special sub prelata. Autoritatile au constatat…

- Sase persoane din Irak si Siria, imigranti care incercau sa ajunga in Ungaria, au fost descoperite intr-un compartiment secret al unei remorci, la Vama Nadlac. Potrivit politistilor de frontiera, joi dimineata, in jurul orei 01.00, la P.T.F Nadlac II – Csanadpalota s-a prezentat pentru a iesi din Romania…

- Politistii de frontiera timiseni au depistat un cetatean din Afganistan, solicitant de azil in Romania, care a incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. S-a intamplat seara trecuta, in jurul orei 23.00. Politistii au depistat pe raza localitații de frontiera Jimbolia, la aproximativ 100 de metri…

- De curand, am intrebat Comisia Europeana ce masuri specifice va lua pentru a preveni si combate traficul ilegal de persoane pe Marea Neagra? Raspunsul Comisiei Europene nu a intarziat sa vina. si m-am bucurat. Doar pe moment, insa! In dulcele-i stil caracteristic, Comisia ne-a oferit un raspuns pe cat…