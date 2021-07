Aproape 750.000 de romani și-au descarcat certificatele digitale, iar cele mai multe documente sunt pentru cei care s-au vaccinat impotriva Covid-19, a anunțat, miercuri, Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu. Acesta a clarificat alte cateva situații pe care romanii le pot intampina atunci cand vor sa obțina documentul, cum ar fi un certificat […] The post Aproape 750.000 de romani și-au descarcat certificatul digital. Ce trebuie sa faca cei care intampina probleme appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .