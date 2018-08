Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 7.500 de politisti au fost mobilizati pe perioada minivacantei de Sfanta Maria, atat in zona lacasurilor de cult unde au loc slujbe la care participa un numar ridicat de persoane, cat si in zonele turistice si pe principalele sosele. In aceeasi perioada, vor fi pregatiti sa intervina peste 4.600…

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta anunta publicul calator ca, miercuri, 15 august 2018, autobuzele ce deservesc transportul public de persoane in municipiul Constanta, vor circula dupa programul de sambata si duminica 5:45 ndash; 23:00 .Potrivit RATC Constanta, in zilele de joi,16 august…

- Aproape 7.500 de politisti vor actiona, la nivel national, dintre care peste 700 in judetul Braila, pentru prevenirea evenimentelor neplacute, protejarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, precum si salvarea de vieti.

- Pentru prevenirea si descurajarea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii si linistii publice, la nivelul judetului au actionat, zilnic, in perioada 30 iulie – 5 august, 96 de patrule de mentinere a ordinii si linistii publice. S-a asigurat intervenția la 451 de evenimente, 368 ...

- Peste 120 de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile Constanta si din Calarasi, avand in sprijin politisti si angajasi ai ISU, vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor la meciul de fotbal dintre echipele A.F.C. Dunarea 2005 Calarasi si C.F.R. Cluj.

- In perioada 9 iulie – 3 august, 31 de studenti ai Academiei de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti efectueaza stagiul de practica la Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures. Viitorii politisti isi vor desfasura activitatea la diferite servicii si compartimente din cadrul inspectoratului…

- Politia din Augsburg se pregateste pentru ceea ce va fi cea mai mare operatiune a sa din istoria orasului bavarez, care va gazdui pe 30 iunie-1 iulie o conferinta a partidului de extrema-dreapta 'Alternativa pentru Germania' (AfD), transmite luni DPA. Un numar de 2.000 de ofiteri de politie…

