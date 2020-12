Aproape 7.500 de cazuri noi de coronavirus și 213 decese, de ieri până azi! 7.439 de cazuri noi de coronavirus, de ieri pana azi. Au fost prelucrate peste 29.000 de teste. Alte 213 de persoane au murit, iar numarul deceselor a ajuns la 12.660. In stare grava, la terapie intensiva sunt internati acum 1.276 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 244 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de […] The post Aproape 7.500 de cazuri noi de coronavirus și 213 decese, de ieri pana azi! appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

