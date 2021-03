Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Pucioasa, sprijiniti de luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale, au descins la domiciliile unor persoane banuite de comiterea infractiunilor de furt calificat, tainuire si proxenetism, fapte prevazute de art. 229, art. 270 si art. 213 din Codul…

- Cele cinci persoane banuite de savarsirea infractiunii de proxenetism au fost prezentate instantei de judecata, cu propunerea luarii unor masuri preventive. Pe numele a trei dintre acestia, au fost emise mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile, iar impotriva a doua a fost dispusa masura controlului…

- Ministerul Educatiei face publice rezultatele cu privire la disponibilitatea de vaccinare a personalului din invatamant.Pana in momentul de fata, la nivelul invatamantului preuniversitar, 50,3% dintre angajati au declarat disponibilitatea de vaccinare raportat la totalul de 292.872 de angajati in sistemul…

- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca este infractiune fapta unei persoane de a deschide si utiliza un cont pe o retea de socializare pe numele unei alte persoane, unde sunt postate fara acordul acesteia informatii, fotografii si imagini…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au retinut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta, o femeie in varsta de 47, din municipiul Targoviste, si un barbat de 48 de ani, din localitatea Sotanga, cei doi fiind banuiti de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala,…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita inregistreza in baza de date, pentru inceputul lunii decembrie 2020, un numar de 6.236 de someri, din care 3.063 sunt femei.In numarul total sunt cuprinsi somerii care beneficiaza de indemnizatie – 1.727 de persoane, precum si somerii neindemnizati…

- In perioada 15 ianuarie 2021, orele 15:00 pana luni, 18 ianuarie, orele 15:30, pe platforma informatica programare.vaccinare-covid.gov.ro s-au programat 300.109 persoane din etapa a ll-a de vaccinare (159.288 adulti peste 65 ani, 68.146 persoane cu afectiuni cronice si 72.675 angajati din domenii esentiale).Din…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita au actionat pentru verificarea modului in care se respecta masurile impuse in contextul pandemiei de COVID-19.Activitatile sunt desfasurate sub autoritatea Institutiei Prefectului si in colaborare cu celelalte structuri teritoriale,…