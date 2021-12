Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40.000 de persoane s-au vaccinat impotriva Covid-19 in ultimele trei zile in București, din care 22.104 cadrul maratonului de vaccinare. In maratonul de weekend din Capitala, cei mai mulți au ales vaccinarea la Palatul Copiilor - 4.593, apoi Circul Metropolitan - 4,021, Romexpo - 3.988, Sf.…

- Peste 31.000 de persoane au fost vaccinate in Capitala de vineri dimineața pana duminica la ora 11.00. Dintre acestea, peste 17.000 au fost vaccinate la Maratonul vaccinarii. Potrivit CNCAV, in intervalul 12...

- Peste 14.500 de persoane s-au vaccinat impotriva Covid-19 in ultimele trei zile in București, in cadrul maratomului de vaccinare. Cei mai mulți au ales vaccinarea la Romexpo. In total, in Capitala s-au vaccinat...

- Peste 17.000 de persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19 in ultimele trei zile in București . Cei mai mulți au mers la centrul de vaccinare de la Romexpo. Incepand de vineri dimineața pana duminica seara, in centrele implicate in maratonul de weekend din Capitala s-au vaccinat 17.192 de persoane. Cei…

- Președintele CNSU, Valeriu Gheorghița, declara ca valurile viitoare de pandemie de COVID-19 vor fi mult mai lejere dat fiind ca vom avea un nivel de imunitate mult mai mare la in randurile populației. ”Valurile urmatoare vor avea un impact mult mai mic. La peste 70% persoane vaccinate la care se adauga…

- Un numar de 66.880 de persoane au fost vaccinate in Capitala de vineri, ora 8,00, pana luni, la aceeasi ora, dintre care 33.790 in cadrul 'Maratonului vaccinarii', informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV).

- Incidența Covid scade ușor in București, potrivit datelor publicate duminica de DSP București. Incidența anunțata in Capitala duminica, 24 octombrie 2021 este 16,38 la mia de locuitori. Acest anunț este facut in contextul in care, de vineri pana luni, in București se desfașoara „Maratonul vaccinarii”.…

- Doua proteste au loc, sambata, in Bucuresti, fata de restrictiile impuse de autoritati si fata de introducerea certificatului verde.In Piata Victoriei s-au strans cateva sute de persoane are au steaguri tricolore si reclama dictatura medicala, cerand libertate, potrivit news.ro.Protestatarii au intonat…