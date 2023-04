Aproape 7.000 de fermieri protestează în ţară. Primele incidente la Mureș. Unde este Daea? (Foto, Video) Circa 7.000 de fermieri protesteaza, vineri, in tara, fata de politica Comisiei Europene care n-a facut mai nimic sa-i ajute sa depașeasca situația actuala determinata de afluxul de cereale din Ucraina. Au aparut și primele incidente intre fermieri și jandarmi la Mureș. Protestul a inceput la ora 10.00, in mai multe puncte din țara, vami, prefectura, dar și in fața sediului Comisiei Europene de la București. Pe ministrul Agriculturii Petre Daea nu l-a vazut nimeni, astazi, deși a anunțat ca va veni cu explicații. „La protest sunt asteptati aproximativ 7000 de participanti in toate punctele. Se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sunt proteste uriase in tara. Mii de fermieri din mai multe judete au iesit in strada cu tractoarele si cu utilajele agricole in semn de protest fata de pierderile suferite din cauza granelor din Ucraina. Ei acuza ca exporturile de produse agricole fara taxe vamale din Ucraina duc la scaderi importante…

- Sute de vehicule si utilaje agricole se vor deplasa, vineri, cu viteza redusa, in coloana, in mai multe zone din Romania, intr-o acțiune de protest a fermierilor fața de „solutia gasita de Comisia Europeana la problemele si dezechilibrele grave cu care se confrunta sectorul agro-alimentar”. Vor fi restricții…

- Fermierii romani protesteaza, vineri, in mai multe zone din țara, in vami și la prefecturile locale, precum și in fața sediului Comisiei Europene de la București pentru a-și exprima nemulțumirea cu privire la soluția gasita de Comisia Europeana la problemele și dezechilibrele grave cu care se confrunta,…

- O noua avertizare de Cod galben privind intensificari ale vantului,a intrat in vigoare.Avertizarea va intra in vigoare de marti de la ora 10.00 și va fi valabila pana miercuri, la ora 8.00. Avertizarea va fi valabila in special altitudini mai mari de 1.500 de metri, unde vantul va avea intensificari…

- Potrivit unui comunicat al IGSU transmis, duminica, AGERPRES, pompierii au deblocat mai multe autovehicule inzapezite, degajat 48 de copaci, 6 stalpi de electricitate si mai multe cabluri electrice, care au avariat 11 autoturisme, 3 case, 13 imobile si o anexa gospodareasca din judetele Alba, Arad,…

- Mii de elevi așteapta cu nerabdare vacanța. Urmatoarea vacanta a elevilor din București va fi programata undeva in perioada 6 – 26 februarie, insa nu va fi pentru toata lumea la fel. In luna februarie, elevii se vor bucura de o noua vacanța, care va dura o saptamana. Urmatoarea vacanta va fi programata,…

- Mii de elevi așteapta cu nerabdare vacanța de iarna. Urmatoarea vacanta a elevilor din București va fi programata undeva in perioada 6 – 26 februarie, insa nu va fi pentru toata lumea la fel. In luna februarie, elevii se vor bucura de o noua vacanța, care va dura o saptamana. Urmatoarea vacanta va fi…