- In cursul dimineții de astazi, 30 august 2021, au mai fost confirmate inca 11 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.539. In intervalul 29.08.2021 (10:00) – 30.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 11 decese (4 barbați și 7 femei), ale unor pacienți…

- Pana astazi, 30 august, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.097.452 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.054.417 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 699 de cazuri noi…

- Pana astazi, 26 august, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.093.924 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.053.091 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 953 de cazuri…

- OFICIAL| 208 cazuri noi și trei decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 79 de oameni internați la ATI Duminica, 8 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 8 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.084.919…

- OFICIAL| 244 cazuri noi și doua decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 72 de oameni internați la ATI Joi, 5 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 5 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.084.226…

- OFICIAL| 271 cazuri noi și un deces, in Romania, in ultimele 24 de ore: 67 de oameni internați la ATI Joi, 4 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 4 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.083.982 cazuri…

- Pana astazi, 1 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.083.341 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).Duminica au fost raportate 5 decese anterioare intervalului de referința. 3 produse in luna aprilie și 2 in luna iunie 2021, toate in județul Mureș. In ultimele…

- Pana astazi, 4 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.951 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 33…