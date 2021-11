Stiri pe aceeasi tema

- Un procent de 73,7% din cazurile confirmate si 89,7% dintre decesele inregistrate in ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, se arata intr-un raport publicat joi de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Din totalul deceselor, 27% au fost inregistrate in București, precum si…

- Aproape 74% din cazurile confirmate cu COVID din ultima saptamana au fost inregistrate la persoane nevaccinate, conform raportului transmis joi, 4 noiembrie, de Institutul National de Sanatate Publica.In saptamana 25-31 octombrie, 73,7% din cazurile confirmate si 89,7% dintre decesele inregistrate au…

- Aproape o treime (30,7%) din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat, in saptamana 25 - 31 octombrie, in Bucuresti si in judetele Prahova, Bihor, Cluj si Timis, informeaza, miercuri, Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere, 73,7% din cazurile…

- Potrivit raportului saptamanal al Institutului Național de Sanatate Publica (INSP), in saptamana 25-31 octombrie, 30,7% din totalul cazurilor de Covid-19 s-au inregistrat in București și in județele Prahova, Bihor, Cluj și Timiș. INSP mai transmite ca 73,7% din cazurile confirmate au fost inregistrate…

- Aproape 40% din totalul cazurilor de COVID din ultima saptamana au fost inregistrate in Bucuresti si judetele Ilfov, Timis, Iasi si Cluj, potrivit raportului transmis miercuri, 13 octombrie, de Institutul National de Sanatate Publica. De asemenea, aproape 73% din cazurile confirmate au fost raportate…

- Institutul National de Sanatate Publica a anuntat, miercuri, ca 82.9% din cazurile confirmate in saptamana 23 – 29 august au fost la persoane nevaccinate. „In saptamana 23 – 29 august 2021, 39.2% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Bucuresti, Timis, Cluj, Ilfov si Constanta. 82.9% din…

- Peste 96% dintre decesele COVID din ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, transmite Institutul Național de Sanatate Publica. Cele mai multe persoane au murit in București, Dolj, Bistrița-Nasaud, Iași și Neamț. In saptamana 23 – 29 august 2021, 39.2% din totalul cazurilor s-au inregistrat…

- Peste 80% din cazurile de COVID-19 și 94,7% dintre decesele COVID din ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), conform HotNews. Concluziile raportului INSP Pentru saptamana 16 – 22 august: 41.8% din totalul…