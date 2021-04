Aproape 70 de migranți afgani din Timișoara, depistați după atacul tragic din zona Gării de Nord Poliția a adunat aproape 70 de migranți afgani din Timișoara dupa atacul din zona Garii de Nord care s-a soldat cu un mort și un ranit. Marți au fost depistati si predati la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Timis alți 35 de migranți. Luni, doua grupuri de 29 de migranti au fost depistate si predate pentru cercetari politistilor de la IPJ. „Politistii locali din Timisoara au sprijinit si in cursul zilei de marti actiunile IPJ Timis demarate in vederea identificarii persoanelor care au participat la incaierarea izbucnita intre migranti (afgani – n.r.) in zona Garii de Nord, soldata cu moartea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Alti 35 de migranti afgani au fost depistati si predati la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Timis marti seara, in urma unei actiuni sprijinite de Politia locala pentru identificarea autorului crimei din zona Garii de Nord din Timisoara. Luni, doua grupuri de 29 de migranti in total au fost depistate…

