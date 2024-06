Stiri pe aceeasi tema

- La patru luni dupa ce Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) a dat cea mai mare amenda din istoria sa, una dintre companii obține in instanța suspendarea aplicarii sancțiunii. Potrivit informațiilor HotNews.ro, martorul-cheie in aceste procese, de partea traderilor sancționați, este…

- „Parerea mea sincera este ca increderea managerilor in economie determina rezultatele economiei, pentru ca sunt foarte multe comportamente care depind de gradul de incredere. Daca ești mai increzator, investești mai mult, ești mai deschis sa cauți oportunitați, angajezi mai mulți oameni, produci mai…

- Romania devine un jucator extrem de important in piața de energie. Un Acord semnat intre Azerbaidjan, Georgia, Romania și Ungaria va pune in mișcare proiectul ”Green Energy Corridor”. Acest proiect va integra capacitatea regionala de energie și va furniza energie electrica la prețuri competitive din…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat miercuri, la Constanța, schimbari semnificative in procesul de achiziție a corvetelor pentru forțele navale romane. Potrivit declarațiilor sale, o mare parte din inzestrarea Ministerului Apararii se va realiza pe teritoriul și in industria romaneasca, integrand un…

- Ministrul Economiei, Ștefan Radu Oprea, spune ca industria romaneasca a inregistrat prima creștere anuala, in februarie, in ciuda conditiilor externe dificile. Oprea menționeaza faptul ca peste media s-au situat productia din industria prelucratoare – majorare de 0,7% și iar cea din industria extractiva…

- Dupa 15 ani de tacere, tunurile de la Reșița revin la viața pentru ca fabrica Arsenal se va moderniza cu investiții din Dubai. Dupa o pauza de aproape un deceniu și jumatate, o emblema a industriei romanești de armament, fabrica din Reșița, se pregatește sa reinvie. Unitatea, care va fi complet modernizata…

- „Important este sa ințelegem ca discutam despre oameni. E nevoie de incredere intre pacienți și cadrele medicale. Nu putem sa blamam și sa aducem in fața opiniei publice lucruri care nu s-au intamplat.Fiecare om are o anumita personalitate, iși dorește cu ardoare recunoașterea calitaților, dar este…

- In ceea ce privește industria de gambling, Romania este considerata de mult drept un exemplu. Aici, jocurile online au fost legalizate abia in 2010, iar piața de jocuri de noroc a fost reglementata corespunzator in 2013. Acesta este și anul in care ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc) apare…