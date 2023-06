Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac II și Salonta au depistat 68 de cetateni din Bangladesh, Nepal, Pakistan, Sri Lanka și India care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunși in patru mijloace de transport. „In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, […] Articolul Aproape 70 de cetateni straini, prinși in ultimele 24 de ore in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera de vest a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .