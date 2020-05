Stiri pe aceeasi tema

- In decursul ultimului an (30 aprilie 2019 – 20 mai 2020), au fost inregistrate 6.475 de sesizari privind minori care au disparut de acasa, un bilanț dramatic, in condițiile in care 192 au varste pana la 10 ani, 1.623 cu varsta cuprinsa intre 10-14 ani si 4.660 mai mari de 14 ani, potrivit datelor…

- Un numar de 5.000 de cutii de Euthyrox 100 mg, importate din Spania, vor fi donate farmaciilor din opt orase, potrivit agerpres.ro. „Asociatia Distribuitorilor Europeni de Medicamente (ADEM) a incheiat, cu avizul Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania, un acord…

- Pana astazi, 26 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.029 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.029 de persoane confirmate pozitiv, 94 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 28 la București, 6 la Craiova, 5 la Constanța,…

- Romania inregistreaza al saselea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Pacientul, un barbat de 64 de ani, din Arad, a fost internat din data de 20 martie in stare grava la Spitalul Județean Arad. El fost intubat in secția ATI. Barbatul a decedat in cursul zilei de astazi și…

- Pana astazi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 277 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 277 de persoane confirmate pozitiv, 25 au fost declarate vindecate și externate ( 16 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași), anunta Grupul…

- Pana marți, in Romania, au fost confirmate 184 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Au fost inregistrate alte 16 noi cazuri de imbolnavire: 7 in Iași, 2 in Suceava, 2 in Neamț și cate unul in Ialomița, Mureș, Botoșani, Bistrița Nasaud și Vrancea. Persoanele confirmate pozitiv au varste…

- Așadar, conform datelor furnizate Ministerului Sanatații, pana in prezent, in cele cinci centre de boli infecțioase din București, Timișoara, Cluj Napoca, Constanța și Iași au fost lucrate 473 de teste pentru COVID-19. Dintre acestea doar trei teste au avut rezultat pozitiv, care au fost anunțate in…