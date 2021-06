Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, vorbim despre 144.000 doze de vaccin Johnson&Johnson, care vor ajunge maine, 2 iunie, la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara 'Cantacuzino'. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in Bucuresti pe cale terestra.Dozele…

- Vaccinul a fost adus in țara pe cale terestra, transportul fiind asigurat de firma producatoare.Dozele de vaccin vor fi distribuite dupa cum urmeaza:- Centrul Național de Stocare București: 6.000 doze;- Centrul Regional de Depozitare Brașov: 9.600 doze;- Centrul Regional de Depozitare Cluj: 9.600 doze;-…

- 54.000 doze de vaccin Janssen vor ajunge maine, 13 mai a.c., la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”. Dozele de vaccin vor fi aduse in București pe cale terestra. Ulterior, dozele de vaccin vor fi distribuite la Centrul Național de Stocare București (6.000 doze),…

- Vaccinul a fost adus in țara pe cale terestra, transportul fiind asigurat de firma producatoare.Dozele de vaccin vor fi distribuite dupa cum urmeaza:- Centrul Național de Stocare București: 6.000 doze;- Centrul Regional de Depozitare Brașov: 9.600 doze;- Centrul Regional de Depozitare Cluj: 9.600 doze;-…

- Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra.Vaccinurile sunt transportate in conditii optime de siguranta, in containere speciale, cu gheata carbonica si folie etansa.Dozele vor fi distribuite dupa cum urmeaza:* Centrul National de Stocare Bucuresti…

- Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara, a mai precizat sursa citata. Dozele respective vor fi distribuite astfel: Centrul Național de Stocare București: 113.490 doze;Centrul Regional de Depozitare Brașov: 46.800 doze;Centrul Regional de Depozitare…

- 162.000 doze de vaccin Moderna sosesc vineri, 26 martie, in țara, anunta Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Noua transa de vaccin Moderna va ajunge in Romania pe cale terestra. Dozele vor fi distribuite atat in centrele din București, cat…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" va primi, vineri, 106.800 de doze de vaccina Moderna, conform Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19."106.800 doze de vaccin Moderna vor ajunge vineri la Institutul National…