Aproape 600.000 de copii și adolescenți români trăiesc în diaspora Mai bine de jumatate de milion de romani cu varste cuprinse intre 0 și 19 ani traiesc astazi in alte țari din UE. Romania este, astfel, „fruntașa” in topul țarilor UE dupa numarul de copii care locuiesc in diaspora, alaturi de familiile care au emigrat. Mulți dintre copiii și adolescenții romani care locuiesc in alte […] The post Aproape 600.000 de copii și adolescenți romani traiesc in diaspora appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru barbați au obținut 1,6 milioane de lei dupa ce au decontat, in fals, cheltuieli de cazare și hrana pentru 340 de ucraineni. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice (SICE) Bihor au facut 14 percheziții in cazul a patru barbați suspectați de obținere ilegala de fonduri,…

- Ambasada Israelului in Romania anunta, sambata, pe Pagina de Facebook, ca statul Israel ”se confrunta cu un atac terorist de amploare” si precizeaza ca se vor lua toate nasurile pentru apararea cetatenilor. ”Ne vom apara”, au transmis oficialii ambasadei. Anunt de ultama ora. Statul Israel se confrunta…

- Forțele Navale au preluat in dotare primul din cele doua vanatoare de mina din clasa Sandownpe pe care Romania le-a cumparat din Marea Britanie. Fosta nava HMS Blyth din Marina Regala Britanica a primit un nou numar de bord și un nou nume pentru Forțele Navale Romane. „Vanatorul de mine M 270 „Sublocotenent…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca, daca in decembrie Austria va vota impotriva aderarii Romaniei la Spatiul Shengen, va ataca la Curtea de Justiție a UE (CJUE) refuzul acestei tari. „Daca este atat de distrus Schengenul, eu nu am nicio problema ca Austria sa iasa din Schengen, sa isi faca ziduri…

- Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in judetul Bistrita-Nasaud, la un grup ai carui membri au sustras sau procurat ilegal arme de foc din Spania sau din alte tari UE, le-au introdus in Romania si le-au plasat in circuitul ilegal, inclusiv pentru braconaj cinegetic. De asemenea, vindeau si droguri in…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, vineri, la Galati, ca in perioada urmatoare vor fi luate masuri pentru a fi crescuta capacitatea de tranzit prin Romania a cerealelor ucrainene de la 2 la 4 milioane de tone in fiecare luna. Declaratia ministrului Transporturilor a fost facuta in…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a avut, marti, un mesaj tranșant pentru partenerii de guvernare. El le-a transmis liberalilor ca, in cazul in care nu vor susține masurile fiscale ale PSD, se va ajunge la alegeri anticipate in Romania. „Cine vinde potcoave? Unde-i calu’? Aflam prin vocea (autorizata?)…

- UE cere inlocuirea sobelor pe lemne cu cele pe baza de peleți sau de biomasa. Asociația Forestierilor susține insa ca tranziția nu se poate face fara subvenționarea cu bani europeni, așa cum s-a intamplat in alte state ale blocului comunitar, precum Germania, Austria sau Franța. Aproximativ 3,5 milioane…