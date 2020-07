Aproape 60.000 de persoane ies din carantină şi izolare Secretarul de stat Raed Arafat a transmis prefecturilor din tara o circulara prin care anunta ca izolarea la domiciliu si carantina se suspenda temporar pana cand Parlamentul si Guvernul se pun de acord sa respecte Constitutia. Circulara a fost transmisa dupa ce a fost publicata in Monitorul Oficial decizia CCR potrivit careia masura carantinei si a internarii obligatorii impuse prin ordin de ministru este neconstitutionala. „Ordinul ministrului sanatatii nr. 414/11.03.2020 privind instituirea masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de urgenta de sanatate public internationala… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

