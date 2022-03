Aproape 6.000 de ucraineni au intrat ieri în România Ieri, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 64.436 de persoane, dintre care 7.625 cetateni ucraineni (in scadere cu 1,9% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.063 cetateni ucraineni (in crestere cu 1%), iar pe la cea cu Republica Moldova au intrat 1.868 cetateni ucraineni (scadere cu 18%). De la declansarea acestei crize, pana la data de 28.03.2022, ora 24.00, la nivel national, au intrat in Romania 570.567 cetateni ucraineni. In prezent, controlul de frontiera la intrarea in Romania prin punctele de trecere… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

