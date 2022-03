Stiri pe aceeasi tema

- In cele 16 zile de razboi, 2 498 827 de refugiați au parasit Ucraina. Peste 106 mii dintre ei și-au gasit liniștea in R. Moldova, comunica Noi.md. Totodata, din calea razboiului au fugit in Polonia peste 1,5 milioane de ucraineni, iar in Ungaria s-au adapostit 225 mii de refugiați. Și in Slovacia au…

- Prin punctul de trecere a frontierei de la Siret au trecut granita, de la inceputul razboiului din Ucraina, peste 100.000 de refugiati. Astazi, punctul va fi vizitat de cateva oficialitați din țara și din strainatate.

- Numarul refugiatilor ucraineni care au intrat in Romania de la inceputul razboiului a ajuns la 343.515, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au intrat in tara 23.546, informeaza joi Politia de Frontiera. In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 69.662 de persoane,…

- In ultimele doua saptamani, in Romania au intrat in total 319.969 de refugiati ucraineni si au iesit 234.369, informeaza miercuri, 9 martie, Politia de Frontiera . Astfel, numarul cetatenilor ucraineni ramasi in tara a ajuns la 85.600. In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera…

- Numarul de persoane care s-au refugiat in țari vecine din calea bombardamentelor rusești din Ucraina a crescut si mai mult, ajungand la 1 martie la circa 836.000, potrivit celui mai recent raport al Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati, publicat miercuri pe site-ul sau, informeaza AFP, citata…

- Primul argesean care a gazduit refugiati din Ucraina a fost Leonard Soare, managerul unei pensiuni din comuna Godeni. Acesta a gazduit timp de doua zile o familie din Kiev care ulterior a plecat in Germania.

- Scoala Finlandeza ERI Sibiu a anuntat luni, printr-un comunicat de presa, ca va organiza un centru educational de zi pentru copiii refugiati din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Autoritațile ucrainene au anuntat, duminica, ca peste 300 de civili au fost uciși și alți peste 1.700 dupa invadarea țarii de catre armata rusa. Avocatul poporului, Lyudmyla Denysovao, a denunțat “o cruzime nemaivazuta, cu care inamicul distruge cladiri rezidențiale, spitale, gradinițe și școli”. Kievul…