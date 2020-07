Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 2 iulie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 6 cazuri de infectare cu COVID-19. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 468 persoane confirmate pozitiv, 405 persoane vindecate și 26 decese. Miercuri, in…

- Coronavirus in Romania. Alte 320 de noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore. Bilanțul ajunge astfel la 23.400 de cazuri. S-au inregistrat si alte 11 decese, numarul total fiind de 1.484, conform datelor anuntate vineri de Grupul de Comunicare Strategica.…

- Romania a ajuns la 22.415 de cazuri de coronavirus. Conform ultimei raportari oficiale, 250 de noi cazuri de imbolnavire au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 84 mai multe decat in ziua precedenta, dar și numarul testelor efectuate a crescut semnificativ, cu 5.678.La ora 13:00, Grupul de Comunicare…

- Pana astazi, 4 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.907 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.919 au fost declarate vindecate și externate. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate…

- Astazi, 30 aprilie, Grupul de Comunicare Strategica a transmis inca doua decese provocate de noul coronavirus. In momentul de fața, bilanțul negru in Romania inregistreaza 695 de morți!

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, pana astazi, 29 aprilie 2020, in județul Alba s-au inregistrat opt noi cazuri de infectare cu COVID-19. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 177, 107 au fost declarate vindecate și 10 persoane au decedat. Potrivit…

- Romania a depasit pragul de 600 de decese in urma epidemiei de coronavirus. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, duminica, sapte noi decese provocate de coronavirus. Bilantul a ajuns la 608. The post Inca 7 decese ale unor bolnavi de Covid-19. Ce au in comun doua dintre victime appeared first…

- Ziarul Unirea Femeie de 21 de ani, cea mai tanara victima a COVID-19. Inca 8 persoane au murit de coronavirus in Romania: Bilanțul DECESELOR a ajuns la 575 Inca opt decese ale unor romani confirmati cu coronavirus au fost anuntate sambata dimineata, intre acestea fiind si al unei tinere de 21 de ani,…