Stiri pe aceeasi tema

- La o saptamana de la debutul anului școlar, pandemia da peste cap activitatea din unitațile de invațamant ialomițene. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Ialomița, 15 clase și-au suspendat activitatea din cauza cazurilor de COVID-19 aparute in randul elevilor și cadrelor didactice. In ultimele…

- Elevii unei clase de la Liceul Greco Catolic din Blaj trec in online din cauza unui caz de COVID. A patra situație de acest fel O alta clasa din Alba intra in online, dupa ce un elev a fost testat pozitiv. Este al patrulea caz de trecere din format fizic, in format online, in prima sapatmana de școala.…

- Aproape 5500 de elevi din toata țara vor face cursuri online fiindca școlile lor nu au fost terminate la timp. Este un numar mai mult decat dublu fața de cel al copiilor care nu merg fizic la școala din cauza ratei de infectare mai mare de 6 la mie in localitațile lor. 7850 de elevi nu au putut sa-și…

- Au fost impuse restricții intr-o alta comuna din județul Cluj din cauza cazurilor de COVID-19. In comuna Margau restricțiile au fost prelungite. Autoritațile din județul Cluj au transmis ca in comunele...

- Autoritațile au impus restricții intr-o comuna din județul Cluj din cauza cazurilor de COVID 19. Este cea de-a doua localitate din Cluj in care se iau masuri anti-COVID in ultima saptamana. Potrivit...

- Institutul National de Sanatate Publica a transmis ca, in saptamana 2-8 august, 81.2% din cazurile confirmate au fost inregistrate la persoane nevaccinate. De asemenea, peste 23% dintre deceseau survenit la personae vaccinate cu schema completa. ”Raport INSP saptamana 2 – 8 august: 81.2% din…

- In ultimele 24 de ore aici au fost raportate 24 de noi infectari, cu 4 mai multe decat in ziua precedenta și cele mai multe din țara dupa București (49 de cazuri). Rata medie de infectare a crescut... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Rata incidenței în acest moment în județul Cluj este de 0,07 cazuri la mai de locuitori. Au fost efectuate 1.318 teste, din care 379 diagnostic grupe de risc, 444 teste efectuate la cerere și 495 teste rapide. Din acestea, 10…