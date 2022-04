In razboiul din Ucraina au murit pana acum, potrivit rapoartelor agenției ucrainene Ukrinform, 208 copii și alți aproape 400 au fost raniți, unii foarte grav. „Pana in prezent, numarul oficial al copiilor decedați nu s-a schimbat (208), in timp ce numarul raniților a crescut la 386”, spune Parchetul, precizand ca in total numarul victimelor minore este „de peste 594”. In același timp, se așteapta ca numarul acestora sa creasca, pentru ca rușii ataca masiv Ucraina și, in toate localitațile, sunt oameni care nu au fost evacuați. Numai in ultimele zile, trupele ruse au ocupat 42 de sate din provincia…