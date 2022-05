Stiri pe aceeasi tema

- Pana la 600 de persoane ar fi fost ucise in bombardamentul teatrului din Mariupol, unde se adaposteau peste 1.300 de civili, majoritatea copii, arata o noua investigație a Associated Press (AP), citata de The Moscow Times. Cladirea a fost bombardata de armata rusa in martie.

- Serviciile secrete ala Marii Britanii, intr-un raport despre frontul din Ucraina, dat publicitații luni de dimineața, arata ca forțele ruse, acum, dupa mai multe infrangeri, se reorganizeaza și iși concentreaza ofensiva asupra Donbasului. In zona sunt transferate trupe rusești, care au in componența…

- De la debutul razboiului, rușii au ucis 143 de copii, a transmis luni avocatul poporului de la Kiev, citat de Kyiv Independent. Alți 216 copii ar fi fost raniți. Autoritațile spun ca numarul victimelor ar putea fi mult mai mare in condițiile in care multe orașe sunt inaccesibile din cauza luptelor,…

- Primaria orasului Mariupol estimeaza ca aproximativ 300 de persoane au murit in cladirea teatrului local, bombardata de aviatia rusa la 16 martie in timp ce sute de persoane se adaposteau inauntru.Estimarea a fost realizata pe baza unor relatari ale martorilor, potrivit AFP si CNN, citate de Agerpres.ro.Unii…

- Aproximativ 300 de persoane ar fi fost ucise in teatrul din Mariupol, bombardat de aviatia rusa la 16 martie, in care se adaposteau sute de oameni, anunta vineri Primaria din Mariupol, care citeaza martori, relateaza AFP.

- Oficialii ucraineni au anunțat vineri ca aproximativ 300 de persoane au murit in urma bombardamentelor care au lovit pe 16 martie Teatrul Dramatic din Mariupol, unde se adaposteau circa 1.000 de persoane, informeaza BBC. Pana acum, autoritațile nu au prezentat un bilanț al victimelor, deorece salvatorii…

- Aproximativ 130 de oameni au fost scoși de sub ruinele teatrului din Mariupol bombardat de ruși. Supraviețuitorii se aflau in adapostul antiaerian de sub teatru, a anunțat Avocatul Poporului din Ucraina, potrivit Sky News. Forțele ruse au lovit teatrul in urma cu doua zile, in ciuda cuvantului „copii”…

