Aproape 60% dintre ruşi consideră că 2019 a fost un an dificil sau prost pentru ţară Un procent de 58% dintre rusi considera ca 2019 a fost un an dificil sau prost pentru tara, potrivit unui sondaj publicat joi de Centrul de Studiere al Opiniei Publice (VTsIOM, institutie guvernamentala), informeaza EFE. Asteptarile pentru 2020 sunt mai optimiste: doar 43% dintre rusi sunt de parere ca anul ce vine va fi dificil sau prost pentru Rusia. In ceea ce priveste sfera personala sau familiala, 54% dintre persoanele intervievate au fost de parere ca anul care se incheie a fost un succes sau un an bun, in timp ce 45% au spus ca a fost dificil sau rau, iar 1% nu au raspuns. "Aceste aprecieri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

