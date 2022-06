Aproape 60% dintre comercianții din România au raportat vânzări în creștere în perioada pandemiei Aproximativ 60% dintre retailerii din Romania au raportat cresteri ale vanzarilor in pandemie, in timp ce numarul comenzilor online s-au majorat cu 57%, arata rezultatele unui studiu realizat de o platforma de comert digital. Conform datelor VTEX, publicate marti, pentru a se adapta schimbarilor aduse de pandemie, in perioada martie 2020 – martie 2022, companiile au luat decizii ca: diversificarea portofoliului (62%), cresterea bugetului de marketing (48%) si schimbarea platformei cu una mai performanta si mai flexibila, care permite modificari rapide in functie de nevoile de business. Pe de alta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

