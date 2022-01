Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – 56 de percheziții domiciliare sunt facute in aceasta dimineața in mai multe județe din țara, printre care și Caraș-Severin, intr-un dosar care vizeaza eliberarea unor certificate false de vaccinare! Perchezițiile domiciliare sunt facute in județele Mehedinți, Timiș, Brașov, Hunedoara,…

- In aceasta dimineata, politistii din Mehedinti in colaborare cu politistii din cadrul inspectoratelor de politie judetene Timis, Brasov, Hunedoara, Caras Severin, Calarasi si Tulcea, cu sprijinul D.G.A. Serviciul Judetean Anticoruptie Mehedinti, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de…

- Polițiștii au descins, joi dimineața, in 56 de locuințe din judetele Mehedinti, Timis, Brasov, Hunedoara, Caras-Severin, Calarasi si Tulcea, la persoane banuite de uz de fals. Mai precis, 95 de persoane sunt cercetate pentru ca ar fi beneficiat de adeverințe false de vaccinare anti-COVID-19, puse la…

- Un numar de 56 de perchezitii au loc joi dimineata in judetele Mehedinti, Timis, Brasov, Hunedoara, Caras-Severin, Calarasi si Tulcea, la persoane banuite de uz de fals, anunța Agerpres. Potrivit IGPR, politistii din Mehedinti, in colaborare cu politistii din cadrul inspectoratelor de politie judetene…

- Polițiștii fac joi dimineața 56 de percheziții domiciliare in mai multe județe din țara intr-un dosar care vizeaza eliberarea unor certificate false de vaccinare. Un barbat ar fi intrat in doua centre de vaccinare și ar fi modificat datele unor persoane vaccinate cu ale altora nevaccinate. Potrivit…

- Cod galben de vant si ninsoare viscolita in 13 judete din țara, pana sambata dimineata Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de vant si ninsoare viscolita in zone din 13 judete, pana sambata dimineata, precum si o informare de intensificari ale vantului…

- In prezent, doar noua județe se mai afla in scenariul roșu, in timp 20 au revenit in scenariul verde, arata datele transmis, joi, 25 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Județele Alba, Arad, Brașov, Bihor, Cluj, Hunedoara, Ilfov, Sibiu și Timiș sunt singurele care au, in prezent, o rata de…

- Harghita a trecut in scenariul verde, in care mai erau 17 județe, dupa ce rata de infectare a scazut sub doua cazuri la mia de locuitori, in timp ce numarul judetelor colorate in roșu este de 11, potrivit datelor transmise marți, 23 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Judetele Alba, Arad,…