Stiri pe aceeasi tema

- 49.576 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, potrivit cifrelor anunțate sambata de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul este in scadere fața de ziua precedenta, cand au fost imunizate 42.699 de persoane. Din…

- 42.699 persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, potrivit cifrelor anunțate sambata de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul este in scadere fața de ziua precedenta, cand au fost imunizate 48.722 persoane. Din cele…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca 49.386 persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore. Numarul este in foarte ușoara scadere fața de ziua precedenta, cand au fost imunizate 49.911 persoane.Din cele 49.386 persoane…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat vineri ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 49.386 de persoane și au fost raportate 176 reacții adverse. Potrivit CNCAV, 38.767 de persoane au primit prima doza de vaccin, iar 10.619…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat, marti, ca in ultimele 24 de ore s-au vaccinat 48.200 persoane și s-au inregistrat 119 reactii adverse. Potrivit CNCAV, au fost vaccinate 35.924 de persoane cu Pfizer, 4.942 cu Moderna și 7.334 cu…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat ca in ultimele 24 de ore 39.820 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19. Dintre cele 39.820 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 18.824 au primit prima doza de vaccin (7.538 – Pfizer,…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 37.000 de persoane, din care 6.812 cu serul AstraZeneca, a carui administrare in Romania a inceput luni. In total, s-au inregistrat 50 de reactii…

- 35.299 de doze de vaccin, dintre care 31.832 de doze Pfizer si 3.467 de doze Moderna au fost administrate in ultimele 24 de ore, informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19 citand datele puse la dispozitie de INSP prin aplicatia Registrul…